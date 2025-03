Luigi Baricelli lembra sucesso na 1ª fase de Malhação: Pegou todo o Brasil

Luigi Baricelli, 53, comemorou a chegada ao Globoplay da primeira temporada de "Malhação" (1995), um de seus primeiros trabalhos na TV.

O que aconteceu

O ator recordou o sucesso do projeto no período em que foi ao ar originalmente pela telinha. "Foi muito forte. Tinha lugares onde a gente não conseguia sair na rua, e, às vezes, precisávamos andar com seguranças por causa da multidão. A receptividade foi incrível, uma coisa nova que pegou o Brasil inteiro. É bacana que agora as pessoas de outra geração possam ver a primeira geração de 'Malhação'", ponderou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

Ele interpretou o vilão da narrativa, Romão, que tentava roubar a mocinha Isabella (Juliana Martins) do galã Héricles (Danton Mello). "Teve todo um preparo. Comecei a fazer aulas de jiu-jitsu [para o personagem, que lutava a modalidade]. O elenco se tornou muito unido, uma família incrível. Fiquei praticamente cinco anos na série, era como se estivesse fazendo várias novelas em uma só. Foi uma experiência incrível."