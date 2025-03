Kaysar admite ter coleção de vibradores: 'É bom, né?'

Ele reclamou de já ter perdido trabalhos por falar abertamente sobre sexo. "Da última vez que abri minha boca [sobre esse assunto], deu tão ruim. Hipocrisia pura! Falei um negócio de sexo, tão espontâneo, e teve uma empresa que não fechou trabalho comigo [por conta disso]."

Kaysar afirmou conhecer famosos que se drogam, mas posam de conservadores em público para não se queimar com o mercado. "Conheço muita gente famosa que usa cocaína, mas, diante da câmera, são as pessoas mais saudáveis do mundo. Eles fecham publicidade porque a vida deles é uma margarina. [Mas] quando me abro [sobre sexo], parece que o povo me crucifica!"