Gracyanne Barbosa relata como foi encontro com Belo após eliminação do BBB

Na conversa com o colunista, Gracyanne deu detalhes do encontro. "Foi maravilhoso. Estava com saudades. Tenho um carinho enorme pelo Belo e seria difícil encontrá-lo nesta correria", disse.

Ainda, segundo Pasin, o público ficou animado com a presença do ex-casal. A plateia do Domingão teria gritado para que eles reatassem o relacionamento.

Rayane, a atual namorada de Belo, não estava presente na gravação. A participação de Gracyanne no programa vai ao ar no domingo.

