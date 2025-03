'Garota do Momento': Raimundo e Beto se enfrentam em discussão terrível

No capítulo de sábado (22), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto briga com um homem para defender Beatriz.

Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado.

Ulisses beija Glorinha. Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa