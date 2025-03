Filha de Gene Hackman pede que cachorro seja enterrado com Betsy Arakawa

Gene Hackman, Betsy Arakawa e um cachorro foram encontrados mortos no dia 26 de fevereiro.

O que aconteceu

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé divulgou hoje uma filmagem que mostra a conversa por telefone entre as autoridades e Elizabeth, filha do ator. A gravação foi feita por meio das câmeras corporais dos policiais, de acordo com o TMZ.

No vídeo, é possível ouvir o pedido de Elizabeth para que o cachorro seja cremado no abrigo de animais do condado e seus restos mortais sejam enterrados com Betsy. A filha de Gene Hackman ainda pede que a coleira seja gentilmente guardada.