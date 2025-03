Modão do Michel Teló: começa a festa da semana no BBB 25

A festa que começa com o show do artista tem como tema o amor, seja entre casais, amigos, familiares ou qualquer outro tipo de relação cercada de muito afeto. O tema se faz presente não só na decoração, como no repertório da noite. Entre as canções previstas, estão "Ei, psiu! Beijo me liga", "Saudade da minha terra", "Casal Modão" e "Fugidinha".

O artista adiantou o que pretende entregar com o setlist. "O repertório faz parte da minha história. Desta vez, estou preparando um repertório de moda sertaneja, logicamente com os meus grandes sucessos, mas com um pouco de resgate de música sertaneja mesmo para eles curtirem. Estou preparando com muito carinho e tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial para mim e para eles", garante.

Na área externa da casa, a pista de dança é em formato de coração, assim como o balanço e os balões previstos para ornamentar o gramado. Lambe-lambes com frases de amor e gambiarras de luz completam a atmosfera. Para interação dos confinados, um set com uma grande mesa vai possibilitar reuniões ao melhor estilo jantar em família e uma cabine de fotos automáticas garante os closes temáticos.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas