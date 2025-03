Ellen Pompeo sobre personagem real: 'Devo acreditar que ela está certa'

Ellen Pompeo estrela 'Good American Family' Imagem: Divulgação

Para a artista, foi preciso superar o desafio de julgar Krstine Barnett pelos seus atos na vida real. "É muito importante como atriz, para mim pelo menos, tentar manter o julgamento pessoal de lado. Porque no minuto no qual você julga alguém, você não pode mergulhar totalmente no que ele está fazendo."

Pompeo justifica haver a necessidade de "entrar na mentalidade" da pessoa, e acreditar que "ela está correta". "[Preciso acreditar que] esta é a coisa certa a fazer, e não há outra opção correta. Sou justa e todos os outros estão errados. Preciso pensar assim."

Isso não significa, no entanto, que Ellen Pompeo está livre de julgamentos, mas segundo explica, ela espera o trabalho como atriz terminar para então poder ter opiniões.

Ellen Pompeo e Imogen Faith Reid na minissérie 'Uma Família Perfeita' Imagem: Disney+/Divulgação

O mesmo acontece com os colegas de elenco da atriz, e também a produção.