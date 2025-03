Divisão de votos: quarto Anos 50 define estratégia para próximo Paredão

Aline concordou com o aliado, enquanto Vinícius se voluntariou para dar o voto diferente do grupo. "Mas então é isso. 6 pessoas tem que votar em um, e uma pessoa...", comentou a sister. "Eu, voto em Maike", disse o promotor de eventos.

O baiano ainda explicou o motivo dessa estratégia. "Porque por exemplo, se for 3 mais votados, até quem recebeu 1 voto já vai estar no Paredão".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas