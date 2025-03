Dieguinho: possível eliminação de Aline desrespeita o que o BBB 25 pede

Ele complementa dizendo que Aline é uma das poucas pessoas que ainda trazem algum enredo ao programa e sua saída vai deixar a final com um clima completamente pacato. Dieguinho concordou, dizendo que a baiana conseguiu absorver os conselhos do apresentador Tadeu Schmidt e se movimentou dentro do jogo.

A saída da Aline é um desrespeito com o que o próprio programa pede para que os participantes fizessem, e necessariamente também para que o público colhesse de benefício. Aline entendeu o recado do Tadeu e aplicou.

Dieguinho

