Dani Bolina expõe assédio em gravações no Pânico: 'Enfiavam a mão na gente'

Dani Bolina, 41, relatou episódios de assédio sexual que ela e outras panicats sofriam na época em que participavam do extinto programa Pânico.

O que aconteceu

Bolina explicou que nos eventos em que as panicats iam de biquíni, os homens "enfiavam" as mãos nelas. "A gente fazia eventos de biquíni e era uma loucura, porque era uma 'passação' de mãos que a gente não sabe de onde vinha, eles enfiavam a mão dentro da gente", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast, comandado por Carioca e Bola, seus ex-colegas de Pânico.

A ex-panicat explicou que a situação era pior quando as filmagens ocorriam em meio às torcidas de futebol, e citou sua experiência entre o torcedores do Santos e do Flamengo. "Na época, depois que começou a pegar muito esse negócio das mãos, [a produção] meio que ficava em volta da gente [para tentar nos proteger], mas [mesmo assim] tomava deda... Eu colocava dois biquínis, absorventes, porque os caras enfiavam os dedos na gente".