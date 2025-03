Condenado a 25 anos de prisão, ator de 'Law & Order' leva bronca de juiz

Holder também ouviu reclamações do ator, mas rapidamente rebateu: "Não me importo com o que você disse! Não me importo se você insiste na sua inocência, você é mais culpado do que qualquer um que já vi nesta sala de audiências!", disse, ainda de acordo com o Daily Mail.

O juiz ainda ironizou a forma que Isaiah Stokes cometeu o crime. "Você achou que ficar na prisão o máximo de tempo possível faria maravilhas para sua carreira no cinema quando saísse. Mas aqui está o problema: você precisa sair, e você não vai sair. Ninguém pode planejar e executar um assassinato de forma tão estúpida quanto você fez".

Você estava com raiva da surra que levou meses antes, deixou essa raiva te consumir por meses e elaborou esse plano ridículo. Você caçou Jones e atirou nele 11 vezes, garantindo que ele morreria... ironicamente, a fúria assassina que você assumiu te deu a notoriedade que você esperava. Agora você é um exemplo de como alguém pode arruinar completamente a própria vida num piscar de olhos juiz Kenneth Holder durante julgamento

O desentendimento do ator com sua vítima teria iniciado em outubro de 2020. Nessa ocasião, Tyrone expulsou Isaiah de sua festa durante uma briga.

Sem conseguir superar este fato, Stokes remoeu sua raiva durante quatro meses, até decidir matar Tyrone. Após colocar um dispositivo de rastreio no carro da vítima, o ator o assassinou com 11 tiros no dia 7 de fevereiro de 2021.