Como é o carrinho de bebê da Lamborghini de R$ 25 mil que Ludmilla comprou

Detalhes em laranja do carrinho de bebê Lamborghini Imagem: Divulgação/Silver Cross

Feito em couro italiano e camurça usada nos carros esportivos da Lamborghini. Chamado de Reef Al Arancio ("Recife em Laranja" na tradução livre"), o modelo apresenta detalhes na costura alaranjados, sobrepondo sem muita extravagância a peça predominantemente preta.

Guidão é feito à mão e rodas são versáteis, adaptadas para vários tipos de superfícies. Assim como os pneus de determinados carros esportivos, os que compõem o carrinho luxuoso são considerados off-road (perfeitos até para ruas não pavimentadas).

Logo da Lamborghini fica estampado no assento do carrinho. Com a estrutura em policarbonato, o berço do carrinho tem estofamento de camurça e pontos de contato em bambu natural. Além disso, tem cinto de segurança autoajustável e fecho magnético.

Processo de criação durou dois anos e só há 500 unidades disponíveis. Segundo a empresa britânica de artigos de bebê, o trabalho em colaboração com as equipes de design e licenciamento da Lamborghini, resultou no modelo exclusivo, que ainda conta com acessórios como capas de chuva, protetor para pés, parassol, mosquiteiro e um porta-copos.