Chico: Bailarinas são as 'Meninas Malvadas' do BBB 25

Renata e Eva estão em uma posição mais confortável nesta semana no BBB 25. A sister venceu a Prova do Líder, e levou sua amiga para o VIP. A participação delas no jogo foi um dos temas do Central Splash de hoje.

Apesar de Renata ter escolhido apenas Eva para seu VIP, Guilherme, Delma e Vinícius também estão na cozinha mais farta da casa como resultado da dinâmica Pegar ou Largar. Chico e Bárbara apontam a ironia.