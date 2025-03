Casa de Vidro amaldiçoada? Ninguém que passou por lá venceu o programa

Ainda naquela edição, aconteceu uma repescagem. Por mais que não tenha sido uma Casa de Vidro, os participantes foram reunidos em um confinamento já no meio do jogo, possibilitando que eles entrassem com muitas informações.

Fred Nicácio e Larissa Santos retornaram para o jogo após a décima semana. O brother foi eliminado no 13º Paredão, enquanto a sister terminou em 4º lugar, sendo a 18ª eliminada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas