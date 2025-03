Cacá promete vingança contra personagens mais queridos de 'Volta por Cima'

No capítulo de sábado (22), da novela "Volta por Cima" (Globo), vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza.

Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson. Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé.

Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena.