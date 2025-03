Globo muda programação e brothers estranham no BBB 25: 'Não tá normal'

Os participantes do BBB 25 ficaram surpresos com a exibição do programa ao vivo de hoje. A edição de quinta-feira (20) na Globo acabou tendo início somente na sexta-feira (21), pegando os confinados de surpresa.

O que houve

A mudança no horário ocorreu devido à transmissão do jogo do Brasil X Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que foi exibido pela Globo antes do reality. Com isso, o programa teve que ser ajustado na grade de programação.