Bromance e recomeço: Atores falam sobre k-drama 'Seguro para Divorciados'

No dia 31 de março, estreia na Prime Video o drama sul-coreano "Seguro para Divorciados" (The Divorce Insurance), que conta com quatro famosos "Lees" no elenco: Lee Dong-wook, Lee Joo-been, Lee Kwang-soo e Lee Da-hee.

Com plot inusitado, a série mistura comédia, drama e romance de escritório, pois os protagonistas fazem parte de uma empresa de seguros que trabalham com um produto inovador: divórcios.

Considerado por muitos a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, o divórcio é retratado de uma forma mais leve e os próprios personagens crescem e aprendem durante a trama ao trabalharem com a ideia de colocar preço em uma separação.