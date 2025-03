'Faço muita terapia': Bella Campos rebate críticas sobre 'Vale Tudo'

Durante a festa de lançamento do remake de "Vale Tudo", Bella Campos, 27, rebateu as críticas por ter sido escalada para interpretar Maria de Fátima, uma das vilãs da novela que estreia no dia 31 de março na Globo.

'Me sinto merecedora'

Autoconhecimento tem sido a palavra de ordem para Bella Campos no atual momento da carreira. Desde o anúncio de sua escalação para viver Maria de Fátima, personagem que foi de Glória Pires, 61, na primeira versão de 'Vale Tudo', em 1988, ela recebe uma chuva de comentários negativos e que demonstram dúvida sobre seu desempenho como atriz.