Delma vence o Poder Curinga da semana no BBB 25 e vai salvar um do Paredão

Delma vai ter a chance de salvar uma pessoa da berlinda. Ela vai poder tirar um dos dois participantes indicados ao Paredão por meio do Big Fone, que toca no próximo sábado.

A produção explicou que o Poder vai ter que ser usado obrigatoriamente nesta semana. Antes do Paredão ser formado, Delma escolhe quem se salva e essa pessoa não poderá ser votada pela casa.

O Paredão será triplo. Uma pessoa vai para a berlinda por indicação da líder Renata, os dois mais votados pela casa e a escolhida pelo Big Fone. Três fazem a Prova Bate-Volta e um se salva.

