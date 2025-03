Casos sobrenaturais, aparições: os bastidores de 'A Viagem', que volta à TV

À época, Christiane morava em Portugal, após a trágica morte de um de seus filhos, em 1991. "Eu estava vivendo fora do país, numa espécie de retiro, porque meu filho tinha morrido há muito pouco tempo. Fui apresentada à doutrina espírita nessa época [...]. Então, 'A Viagem' começou para mim antes. Eu voltei para o Brasil pelo caminho do espiritismo, pois foi a novela que me trouxe", explicou na transmissão. "Quando o personagem do Guilherme morre, e ele é quase um filho dela, e tem a cena da cremação, aquilo foi muito difícil para mim."

Aconteceu uma coisa linda naquela cena: apareceu uma borboleta. Estávamos em um estúdio, um lugar muito frio e fechado. Uma borboleta muito pequenina e amarelinha pousou no caixão, exatamente em frente à Diná, e tivemos que parar a cena. A borboleta voltou umas duas ou três vezes e vinha para ela. Emocionou a todos. Era como uma luz, uma proteção para Christiane naquela cena. Lucinha Lins

Telepatia e imprevistos

Na trama, Estela e Diná se comunicavam por telepatia e compartilhavam sensações. Lucinha Lins relata que, em alguns momentos, as atrizes improvisavam cenas e diálogos. "Eu tive momentos com a Christiane, que independente do que a gente tinha que dizer, ela jogava uma frase que não fazia parte do texto, ou eu mandava para ela. E nós conversávamos e respondíamos uma a outra. Aquilo começava a fazer parte daquela cena. E isso não estava escrito. E mesmo assim, a cena tinha início, meio e fim. Não sei explicar isso direito, mas aconteceram algumas vezes. Foi muito interessante e algo que nos surpreendeu muito", contou em entrevista ao gshow.

Susto no metrô

Guilherme Fontes, um dos protagonistas da novela, assustou os passageiros de um metrô. O ator pegou a condução vestido de Alexandre, o espírito obsessor vilão que interpretava na trama.