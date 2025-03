Justin Baldoni processa ex-publicitária por vazar informação a Blake Lively

Jennifer processa Stephanie junto com Baldoni — os dois são processados pela dona da Jonesworks. Segundo Stephanie Jones, Jennifer roubou documentos privados da Jonesworks e orquestrou em segredo a campanha de difamação contra Blake. O processo ainda afirma que Jennifer estava sabotando o funcionamento da empresa e "roubando" clientes para si.

Conforme o PageSix, Jennifer Avel teria desenvolvido um relacionamento estreito e de confiança com Baldoni, e nomes como Jamey Heath, CEO da Wayfarer Studios, e sua equipe. Isso teria motivado um ressentimento em Jones, que não escondia que Justin Baldoni era um cliente de "baixo prestígio", em oposição a estrelas grandes que ela representa como Tom Cruise, diz a queixa.

No último verão americano, Jennifer deixou a empresa de Stephanie em meio à crise de relações públicas gerada por Baldoni com Lively. Isso teria deixado a dona da Jonesworks preocupada com a possibilidade da ex-funcionária levar seus clientes. Jennifer chegou a sugerir que Baldoni contratasse uma gerente de relações públicas, mas "sabia que Jones ficaria insatisfeita com a recomendação".

O nome sugerido foi de Melissa Nathan, que se juntou a Baldoni e Jennifer na queixa feita hoje. No processo de dezembro, movido por Jones, a ex-responsável pelas relações públicas de Baldoni afirma que tanto Melissa quando Jennifer a difama na indústria.

O novo processo de Baldoni diz que quando Jones descobriu a aliança dele com Melissa, ela teria ficado furiosa e pressionado Jennifer a sujar a imagem de Melissa "como uma demonstração de lealdade". A queixa também relata episódio em que ocorre uma suposta quebra de trégua entre as equipes de Baldoni e Blake. Isso teria levado à demissão de Jennifer em agosto de 2024.

A demissão teria sido "repentina". A queixa diz que Stephanie Jones ameaçou Jennifer, "apreendeu seu celular e a retirou do escritório da Jonesworks em Los Angeles". De posse do telefone, Jones teria vasculhado o aparelho e compartilhado informações confidenciais com a equipe de Blake Lively, diz denúncia.