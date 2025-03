Autobiografia de Gisèle Pelicot tem lançamento confirmado no Brasil

"Um Hino à Vida", livro de memórias de Gisèle Pelicot, 72, teve seu lançamento confirmado no Brasil pela Companhia das Letras.

O que aconteceu

A editora confirmou em comunicado que vai publicar oficialmente a obra por aqui. "Quero contar minha história com minhas próprias palavras. Por meio deste livro, espero compartilhar uma mensagem de força e coragem a todas as pessoas que são submetidas às mais penosas provações. Que elas nunca sintam vergonha. E, com o tempo, que aprendam a aproveitar a vida novamente e encontrem paz", afirma a autora francesa, em trecho incluído na nota.

"Um Hino à Vida" deve ser lançado no Brasil em janeiro de 2026. A ideia será estreá-lo simultaneamente em vários países, com tradução para 20 idiomas diferentes.