'Fui arrastado, beijei o chão': ator sobre cena violenta de 'Beleza Fatal'

A emoção da primeira novela

Com a novela sendo um sucesso no streaming, Santiago conta como é a sensação de ser reconhecido pela primeira vez na rua. "Eu nunca tinha vivido algo desse tipo antes, então confesso que estou um pouco impactado com a repercussão. Pessoas me param na rua, no mercado, no restaurante".

"Beleza Fatal" também está no ar na Band, o que tem sido uma outra razão para o ator comemorar. "Acredito que é uma forma de democratizar um produto que é a cara do Brasil, esse país ama uma boa novela, o Brasil é uma referência mundial quando o assunto é este. E esse produto poder chegar em lugares onde o streaming não consegue é um ponto mais do que positivo".

Apesar de ter nascido na Argentina, Santiago afirma ser "bastante brasileiro" após seus anos em terras tupiniquins. E pretende continuar trabalhando aqui. "Cuscuz no café da manhã, samba e boteco na sexta, arroz e feijão sempre. Mas ao mesmo tempo, todo dia tiro um momento para tomar meu chimarrão. Eu me sinto, sim, bastante brasileiro, tenho um amor muito grande pelo Brasil, pela cultura heterogênea que habita São Paulo, pela diversidade de pessoas que encontro diariamente. Mas nunca vou perder o meu jeitinho argentino".

Santiago Acosta Cis é Javier em 'Beleza Fatal' Imagem: Rayssa Zago/Divulgação

Os bastidores de 'Beleza Fatal'

Na trama escrita por Raphael Montes, Santiago Acosta Cis vive Javier, professor de dança que se apaixona por Gisela (Julia Stockler). O personagem é um dos poucos bonzinhos em uma história cheia de pessoas com personalidades dúbias ou duvidosas.