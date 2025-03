Após término, Hariany comenta como era relação com Virginia e Marquezine

Hariany Almeida, 27, falou sobre como era a relação com suas ex-concunhadas Virginia Fonseca, 25, e Bruna Marquezine, 29.

O que aconteceu

A ex-BBB relatou o breve relacionamento que teve com as famosas enquanto namorou Matheus Vargas. As revelações aconteceram em conversa com Kerline Cardoso, no terceiro episódio da websérie Além de Uma Semana.

Por meio da brincadeira "tomo um bronze junto ou deixo torrar no sol", Hariany comentou sobre suas ex-concunhadas. A influenciadora terminou seu relacionamento com o filho de Leonardo em fevereiro deste ano.