Aline e Dani combinam estratégia para Big Fone: 'Se não atender, atrapalha'

Aline aponta que os participantes do outro grupo também estão atentos. "Antes eles disfarçavam [...] Como hoje eu declarei, botei o banco do lado, aí a brincadeira agora está mais arriscada."

Daniele propôs que eles se dividam. "Mas aí, cabe a gente ter inteligência. Se eles estão desse lado, a gente coloca lá, do outro"

Aline, então, diz que eles devem ficar nos dois telefones. "Não, não. Eu vou ficar aqui e você lá. Aí a gente toma conta dos dois, porque, se não atender, atrapalha, pelo menos."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas