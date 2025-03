Além de Gusttavo Lima: famosos que flertaram com a política, mas desistiram

Silvio Santos

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Em 1989, o apresentador, que morreu em agosto passado, movimentou a corrida eleitoral ao anunciar sua candidatura à presidência pelo PMB. Na época, Silvio tinha como principais concorrentes Lula (PT) e Fernando Collor (PRD), que venceu a disputa.

As pesquisas da época mostravam que o empresário teria chances de disputar o segundo turno. Naquele ano, porém, Silvio só oficializou a candidatura faltando 20 dias para o pleito e viu sua chapa ser anulada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a pedido do PRD.

Antes de 1989, o dono do SBT havia negado diversas vezes um possível envolvimento político e pediu para não votarem nele. "Não votem no Silvio Santos e nem em quem ele apontar, porque o Silvio Santos vai estar tapeando vocês", disse ele um ano antes das eleições. Em alguns momentos, ao longo dos anos, o apresentador externou sua decepção com a política no país.

Luciano Huck