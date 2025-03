A festa macabra que vai ressuscitar personagem em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (21) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho, filho de Violeta que faleceu e é o pai biológico do bebê da moça.

Chega o dia do chá-revelação. Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa para revelar a todos a foto de Cacá e Baixinho, desmascarando a ex.