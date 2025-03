Mãe de Camila Pitanga deixou TV por saúde mental; quem é Vera Manhães

Vera Manhães em "A Moreninha" (1970) Imagem: Reprodução

Na TV Globo, fez as novelas "O Cafona" (1971), "Bandeira 2" (1971) "O Bofe" (1972) e "Jerônimo, o Herói do Sertão". Foi então que começou a ser cotada para viver Gabriela, na adaptação do livro de Jorge Amado, o papel, no entanto, ficou com Sônia Braga.

Uma reportagem da Revista Amiga de 1975 revelou que Vera chegou a ser "desprezada" pela TV Globo. Na ocasião, Boni, 89, superintendente de produção e programação da emissora, afirmou em carta que a atriz "não tinha nem físico para o papel e muito menos talento" para o papel, ainda que a beleza da artista fosse considerada estonteante.

Na época, Vera comentou a escolha do canal, ressaltando que até então sempre havia vivido "a empregadinha". "Acho a Sônia uma excelente atriz e na certa ela conseguirá levar o papel muito bem. O negócio é com a direção. Afinal, de todas as novelas de que participei, sempre fiz o papel da empregadinha. Não que eu tenha pretensões de ser uma grande estrela, não", disse.

Quero apenas ter a oportunidade que outras atrizes tiveram. Mas deixa para lá, que esse assunto é cansativo. A verdade todo mundo enxerga, menos a direção da Globo. Vera Manhães em entrevista à Revista Amiga em 1975

Logo após a decepção com a Globo, Vera foi contratada pela TV Tupi para atuar em "Ovelha Negra" (1975). Embora não como protagonista, ela viveu Lavínia, uma mulher disputada por dois homens.