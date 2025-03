'Vale Tudo': capítulos chegam ao Globoplay antes de serem exibidos na TV

A informação foi dada na noite de quinta-feira (20) durante live na festa de lançamento da novela. "'Vale Tudo' estreia dia 31 de março na TV Globo e o bafo é que depois que for ao ar, os seis primeiros episódios vão estar disponíveis no Globoplay, para quem não é assinante também. É a estreia do ano", contou Foquinha que é uma das apresentadoras do evento.

Com previsão de estreia para 31 de março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.