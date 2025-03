Após perder 20 kg, filha de Kelly Key confessa: 'Comia minhas emoções'

Na entrevista, ela contou o que fez para emagrecer. "Comia de tudo, foi uma alimentação zero restritiva, até porque não acho isso correto e sustentável. Acho que restrição gera compulsão. Quanto mais você restringe, mais você entra em um movimento perigoso, e muitas mulheres acabam usando isso como um gatilho mesmo."

Suzanna Freitas detalhou que o emagrecimento levou um ano. "Demorou até entender que não teria resultados rápidos. Com essa coisa da internet, a gente está acostumado a ter resultado rápido e imediato. Perdemos o timing do que é curtir o processo. Foi importante viver isso e entender onde estava o maior desafio para mim, onde era a raiz do meu problema. O peso acaba sendo consequência de algo que estava mal resolvido dentro de mim", reforçou.

A famosa também admitiu que adotou uma rotina de treino e buscou ajuda na terapia no processo. "Precisava entender o que estava acontecendo, se estava comendo as minhas emoções, o que estava faltando na minha rotina que eu precisava preencher. Entendi o que realmente me fazia feliz."