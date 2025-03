Quem ainda não ganhou um apartamento no BBB 25?

Quem ainda não ganhou um 'apê'

Desde que foi anunciada a dinâmica do apartamento do Líder no início do reality, sabe-se que apenas 11 participantes ganharão uma casa nesta edição. Avaliado em R$ 260 mil, o valor do presente do patrocinador é superior, até mesmo, ao prêmio do segundo colocado do reality, que fatura R$ 150 mil.

Até o momento, já receberam o benefício Aline, Diogo Almeida, Gabriel, João Gabriel, Eva, João Pedro, Vitória Strada, Maike e Guilherme. Cada jogador tem direito a somente um apartamento.

Dentre os participantes restantes na casa, há sete que ainda não conquistaram o imóvel. São eles Vinícius, Daniele, Diego, Vilma, Renata e Delma.

