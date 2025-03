Que mãe é essa? Clarice mostra desprezo por Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (20) de "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) afirma a Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) que não confia mais em Beatriz (Duda Santos). Essa é mais uma demonstração de que ela não considera ser mesmo a mãe biológica da mocinha.

Em breve, Clarice terá outra atitude grotesca com a própria filha. Ela pedirá que Beatriz desista de sua relação com Beto (Pedro Novaes) e deixe o caminho livre para que Bia (Maisa) se case com o rapaz.