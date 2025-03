Quando a temporada é ruim, até a seleção sem Neymar atrapalha o BBB

A edição desta quinta-feira (20) do BBB 25 vai sofrer algumas alterações de horário. A Prova do Líder começa durante o dia, e ao vivo será a partir das 23h45. A mudança, causada pelo jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa, foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (20).

Chico Barney reclama da decisão. Para ele, os eventos do esporte precisam se organizar melhor para não interferir na grade do reality show.