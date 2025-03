Presença de Datena é exigida por sequestrador para libertação de refém

Com a chegada de um repórter do Tá na Hora (SBT), o sequestrador pediu por Datena, que se recusou a conversar com o criminoso. O apresentador afirmou que não conversaria com o criminoso, por não ter preparo para fazer negociações, mas deu a garantia de que o homem sairia vivo caso colaborasse com as autoridades.

Após 15 minutos da transmissão ao vivo do sequestro, o criminoso liberou a mulher e se entregou. Em uma breve conversa com a equipe jornalística, ele afirmou que solicitou a presença da imprensa pois não queria morrer.