'Ruptura': Prédios enigmáticos das indústrias Lumon existem na vida real

Área interna da Bell Labs Holmdel Imagem: Divulgação

Funcionou por 44 anos como instalação de pesquisa e desenvolvimento. De lá saíram avanços para telefonia celular, fibra ótica, comunicação por satélite e micro-ondas, liderados por cerca de 6.000 engenheiros e cientistas.

Complexo foi achado pela diretora de fotografia da série, Jessica Lee Gagné. Ela viu o prédio vazio pela primeira vez em 2019. "Parte de mim não conseguia acreditar no quão perfeito era. Foi um momento de tirar o fôlego", contou Gagné ao The New York Times.

Área externa da Bell Labs Holmdel Imagem: Divulgação

Os prédios da Bell Labs foram remodelados em 2013 e se tornou Bell Works. Para o CEO da corporação, Ralph Zucker, hoje, o Bell Works pode ser enxergado como "uma pequena metrópole no subúrbio. Um edifício de uso misto, com escritórios, varejo, entretenimento, hospitalidade, residencial, saúde (...)".

O último episódio da segunda temporada será disponibilizado nesta sexta (21), às 4h, na AppleTV+.