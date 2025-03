Os 8 famosos brasileiros que juntos acumulam fortuna superior a R$ 12 bi

Em mais de 40 anos de televisão, Xuxa se tornou uma estrela do mais alto escalão no Brasil. Ela também fez fortuna com a venda de discos e produtos com seu nome, além de ser uma empresária de sucesso.

Fausto Silva

Faustão Imagem: Reprodução/Globo

Faustão tem fortuna avaliada em cerca de R$ 1,1 bilhão. O apresentador fez sucesso nos domingos da Globo e se tornou um dos nomes mais concorridos no mercado publicitário.

Na época de Globo, Faustão era um dos nomes mais bem pagos da TV brasileira. Além disso, ele também fatura pelas ações publicitárias no Domingão. O apresentador, entretanto, leva uma vida discreta ao lado da família em uma mansão no Morumbi, área nobre de São Paulo, e não gosta de ostentar.

João Silva, filho de Fausto, já disse que a fortuna do pai não é dele, mas sim do apresentador. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou em entrevista ao programa No Lucro CNN.