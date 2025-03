Novela cheia de polêmicas e que foi destaque na Variety retorna à TV

Juliana Paes em cena da novela "Celebridade" Imagem: Divulgação

A novela contou com dezenas de participações especiais de artistas e personalidades diversas. Entre os convidados que "fizeram uma ponta" em "Celebridade" estão Rita Lee, Erasmo Carlos, Jorge Aragão, Emilio Santiago, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Mart´Nália, Fernanda Montenegro, Cacá Diegues, além de Zico e Pelé. Também houve presenças internacionais: Julio Iglesias, Alanis Morissette e Alejandro Sanz.

Foi a estreia do cantor Roberto Carlos em telenovelas. Takes de um de seus shows em São Paulo foram exibidos no folhetim, e o "Rei" ainda contracenou com Malu Mader e Brunno Abrahão.