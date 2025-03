'Não era tão feliz': como relação com filho mudou vida de Milton Nascimento

"Milton Bituca Nascimento", documentário que acompanha o músico ao longo da turnê de despedida, traz um diálogo emocionado entre o artista e o filho, Augusto Kesrouani Nascimento, sobre a relação. A produção chega hoje aos cinemas de todo o Brasil.

Augusto se diz "a pessoa mais amada do mundo" por ser filho do astro brasileiro. Já Milton ressalta que a chegada de Augusto foi a realização de um sonho. "É uma coisa até bonita, porque eu estou feliz. Eu não era tão feliz assim".

Eles se conheceram quando Augusto tinha 13 anos. À época, o cantor visitava um casal de amigos em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, e Augusto, amigo do filho do casal, estava presente. A primeira impressão do adolescente sobre o músico foi de "antipatia".