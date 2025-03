Mudança no domingo da RedeTV!: Sai Geraldo Luís, entra João Kleber

Os domingos da RedeTV! ganharam cara nova com novo programa dominical comandado por João Kléber. Apresentador assume como principal nome da emissora aos domingos, após retirada do programa de Geraldo Luís, o "Geral do Povo", no início do mês.

O que aconteceu

João Kléber vai apresentar o "Para Aqui!". Formato não é novo para o apresentador, que promete trazer quadros inéditos e clássicos da carreira na televisão.

O programa vai estrear no próximo domingo, dia 23, às 19 horas. "Para quem acha que já viu tudo o que João Kléber pode fazer na televisão, este domingo (23) reserva grandes surpresas. Dono de um estilo único e sempre disposto a inovar, o apresentador vai mostrar toda sua versatilidade no palco do Para Aqui!", informou comunicado da RedeTV!.