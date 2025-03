MC Daniel fratura a costela após acidente em jogo de futebol

MC Daniel, 26, fraturou a escola enquanto disputava uma partida da Liga de Showbol, evento que reúne celebridades para disputar jogos de futebol no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O funkeiro levou uma cotovelada acidental do jogador Thiago e deve levar cerca de 15 dias para se recuperar da lesão. "O cotovelo dele quebrou minha costela. Duas semanas para recuperar o osso", explicou, na legenda de um vídeo que publicou no Instagram, com o momento do acidente.

Apesar da convalescença, Daniel não pretende interromper sua agenda de compromissos para o período de recuperação. "Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Estou acostumado com a dor. Não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei - e eu sei a diferença."