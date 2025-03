Efeito 'Coringa': Luigi Mangione vira estrela após ser acusado de matar CEO

Hoje, nos EUA, a série "Law & Order" apresenta um episódio baseado em Luigi Mangione, acusado de assassinar em dezembro o CEO da empresa de planos de saúde UnitedHealthcare. Esse é só mais um exemplo de como o suposto criminoso se tornou uma estrela, com uma legião de fãs e admiradores, inclusive no Brasil.

Segundo a polícia, Mangione supostamente estava furioso com a indústria de planos de saúde americana. Em um manifesto, ele teria chamado os responsáveis pelos planos de "parasitas". As cápsulas de bala encontradas no local do crime tinham as inscrições "deny", "delay" e "defend" [negar, atrasar e defender], em referência às táticas das empresas para evitar pagar os valores reivindicados pelos segurados.

Desde que foi identificado, chamou atenção com seu visual e estilo. Tratado nas redes sociais como um "herói bonitão", Luigi ganhou admiradores que logo passaram a vasculhar sua presença nas redes sociais e produzir vídeos em sua homenagem. Montagens de fotos de Luigi acumulam milhares de curtidas em redes sociais como o X e o TikTok.