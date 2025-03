Lucas Lucco revela que perdeu contrato após vídeo íntimo vazar nas redes

Lucas Lucco, 33, revelou que perdeu um contrato publicitário após postar, sem querer, vídeo de seu pênis nas redes sociais em dezembro passado.

O que aconteceu

Lucco primeiro explicou como ele próprio vazou, "sem querer", a genitália em vídeo enquanto estava no banheiro. O sertanejo contou que o banho é um momento em que está "com a cabeça boa para conversar" com os seguidores. "Coloco o celular lá e enquanto tomo banho vou falando. E isso gera intimidade com as pessoas, proximidade", declarou durante participação no podcast Flow.

O sertanejo esclareceu que se afastou um pouco durante a gravação, não percebeu que seu órgão estava aparecendo e postou. "Para piorar a situação, eu ainda dei uma lavada [no pênis no momento da filmagem] porque [eu não percebi]. Com a mão molhada mesmo, cliquei em avançar e postei. Fui para uma reunião importante, o meu irmão me ligando sem parar, quando sai me falaram".