Kéfera Buchmann posa de biquíni e é enaltecida: 'Musa demais'

Kéfera Buchmann, 32, posa de biquíni em Florianópolis e é enaltecida por fãs.

O que aconteceu

A influenciadora postou um ensaio fotográfico de biquíni no Instagram e chamou a atenção. A publicação foi feita nesta quarta-feira (19).

Com a postagem, os seguidores exaltaram a beleza da famosa. "No fim, todo perrengue valeu a pena. As fotos perfeitas", ressaltou uma. Ai, papai, apaixonei, que deusa", destacou outra. "Musa demais", indicou uma terceira.