Karla Sofía Gascón admite ser racista e compara: 'Fui menos que Gandhi'

Karla Sofía Gascón admitiu ser racista semanas após ser cancelada por declarações em conta no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

Espanhola indicada ao Oscar de melhor atriz neste ano por "Emilia Pérez" admitiu que era racista durante lançamento de livro na Espanha. Ela até fez uma comparação: "Sou menos racista que Gandhi e menos fã do [partido de extrema direita] Vox que [o ex-eurodeputado Pablo] Echenique. Se você quer uma manchete, aí está".

O livro "Lo Que Queda De Mi" ("O Que Sobrou de Mim", em tradução livre) teve lançamento anterior cancelado, mas ganhou nova data pós-Oscar. Romance biográfico da atriz é releitura do livro "Karsia", lançado no México em 2018, e que agora ganha versão "corrigida e atualizada" para a Espanha no próximo dia 25, informou o El Diario.