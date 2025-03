João Pedro retorna de atendimento médico e agradece Aline: 'Obrigado'

Assim que retornou para casa, João Pedro fez questão de agradecer a ex-policial militar. "Obrigado", disse enquanto abraçava a sister. "Não, que isso", reagiu a jogadora.

O brother ainda foi aconselhado pelos outros participantes a tomar uma água e um caldinho de feijão. João Pedro afirmou que não havia se alimentado direito antes da dinâmica.

Depois de sentir mal-estar e ser levado ao Confessionário, João Pedro volta e é recebido pelos brothers 🫂 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/w5k4dML2aA -- Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2025

