João Pedro acusa Eva de deboches no BBB 25: 'Nem quero olhar na cara mais'

Na madrugada desta quinta-feira (20), durante a Festa do Líder Guilherme, João Pedro desabafou com Renata sobre sua insatisfação com Eva, revelando estar cansado dos deboches que teria recebido da sister.

O que houve

Segundo João Pedro, Eva teria feito uma "cara de nojo" para ele. "Estou chateado. Tem dia que a Eva vem debochando. Na hora que você chegou em mim, eu pensei que Eva tava tirando treta, e ela fez assim [cara feia]. João Gabriel percebeu também. Não tô aguentando mais. Você é a melhor amiga dela, mas não tô aguentando mais esse debochinho, não!", contou João Pedro a Renata, visivelmente irritado com a situação.