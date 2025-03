Jamie é culpado em 'Adolescência'? Cenas no final revelam a verdade

"Adolescência", minissérie que entrou no catálogo da Netflix no último dia 13 de março, conta a história de Jamie (Owen Cooper), jovem acusado de assassinar uma colega de escola. No fim do quarto e último episódio, o réu faz uma declaração reveladora (com spoilers).

O que aconteceu

O primeiro capítulo escancara que Jamie matou Katie (Emilia Holliday). A polícia já reconhece o jovem de 13 anos de idade como o verdadeiro culpado e como prova tem nada menos do que um vídeo do homicídio.

Por diversas vezes, Jamie nega que cometeu o crime. No decorrer dos capítulos, filmados em um só take, o adolescente vai demonstrando as razões pelas quais pode ter motivado o assassinato.