Investigação sobre Gene Hackman e esposa ganha desdobramentos; saiba

A morte de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, ganhou novos capítulos.

O que aconteceu

De acordo com as autoridades responsáveis pela investigação, uma análise do telefone da pianista revelou que ela ligou três vezes para uma clínica médica, em 12 de fevereiro. "Ela descreveu desconforto relacionado à congestão, mas não mencionou nenhuma dificuldade para respirar, falta de ar ou dor no peito", disse o Dr. Josiah Child à BBC.

O médico também disse que Arawaka tinha uma consulta marcada para o dia 10. Ela teria cancelado o compromisso porque precisava cuidar do marido. Porém, na manhã do dia 12, ele entrou em contato novamente com o local, onde foi solicitado a comparecer à tarde. "Ele não veio. Nosso escritório ligou de volta várias vezes sem resposta", explicou Child.