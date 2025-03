Fim de Maria e Menandro: que casais de 'Casamento às Cegas' seguem juntos?

Muriel e Kaled

Os dois também são da quarta temporada e o curioso é que, diferentemente de Vanessa e Leonardo, eles não foram escolhidos como casal pela produção do Casamentos às Cegas. A relação foi oficializada em cerimônia fora do programa no início de novembro do ano passado. Juntos eles têm mais de 100 mil seguidores no Instagram, sendo 61,5 mil com Kaled e 51,8 mil com Muriel.

Agatha e Renan

Da terceira temporada, restou um casal: Ágata Moura e Renan Justino. Os dois realizaram casório dentro do reality e também oficializaram fora do programa.

O casal tem diversas fotos em conjunto no Instagram. Juntos, eles acumulam mais de 500 mil seguidores: Ágata com 307 mil e Renan com 227 mil.