Eva x João Pedro: entenda início do desentendimento entre aliados no BBB 25

A madrugada da festa do líder Guilherme foi tomada por um desabafo de João Pedro, 22, que se mostrou incomodado com Eva, 31, tecendo inúmeras críticas à ela no BBB 25.

O que aconteceu

Reclamando do deboche da sister, o jogador conversou com Renata sobre seus incômodos. "Tô chateado. Tem dia que a Eva vem debochando. Na hora que você chegou em mim 'eu pensei que Eva tava tirando treta' e a Eva fez assim [cara feia] 'com ele'. João Gabriel percebeu também. Não tô aguentando mais. Você é a melhor amiga dela, mas não tô aguentando mais esse debochinho, não!", afirmou para a amiga da bailarina.